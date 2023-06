instabilité

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Aprs deux ou trois jours de calme, un thalweg atlantique se rapproche de la rgion et dstabilise nouveau l'atmosphre.

Pour l'heure le soleil brille encore largement mais l'instabilit se matrialise dj moyenne altitude avec dj des averses qui circulent sur les Landes et la Gironde, et mme un orage en mer dans le fond de golfe.