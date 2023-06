jour de forte chaleur

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La chaleur monte d'un cran aujourd'hui avec le flux qui s'oriente au sud-ouest et les 30 C sont atteints peu avant 13h Auch. Cela montera 33.3 C et 33.4 C Toulouse-Blagnac. Plus gnralement les Tx se situent autour de 33 C sur tout le Gers, le Tarn et Garonne, la Haute-Garonne et l'ouest du Tarn.

Comme prvu, une ligne orageuse remontera d'Espagne en fin de journe sur la Nouvelle aquitaine mais sans prsenter de svrit particulire, malgr une intense convection sur les images satellites.