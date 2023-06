Temps menaçant sur la Cerdanya

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Aprs un dbut de matine voil mais sec, le temps se dgrade trs rapidement avec mme l'arrive non prvue de la pluie par l'Ouest.

Le vent, soufflant par rafales au sommet, accentue la froideur de la pluie !

La pluie, sous forme d'averses faibles modres, cessera de tomber la mi-journe.

Photo prise depuis le Pic d'Engorgs (2818 m) situ sur la frontire franco-espagnole avec vue sur les sommets de la Cerdagne gauche et ceux du Conflent droite. En bas, on aperoit partiellement la Vall de Campcards.