humidité piégée

L'ambiance est tropicale au pied des Pyrnes avec cette humidit pige contre le massif et bloque par une petite inversion vers 1100 m. Au dessus l'air est bien plus sec.

A Clarac 14h il fait 23.4 C avec un Td de 20 C, et au mme moment Loudervielle (1587 m) on a 27.1 C avec un Td de 5C.