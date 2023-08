Plus de voiles nuageux

Plus de voiles nuageux Planay 2023-08-18T13:39:00+02:00

Dim. originale 3264*2448px

Appareil samsung

SM-A750FN

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/2.4

Focale 1.87 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A750FNXXU5CVG2

Les voiles nuageux sont de plus en plus frquents. Sinon il fait beau et une brise thermique tempre la chaleur. Agrable en montagne.



Au dessus du refuge du Grand Bec