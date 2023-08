Temps ensoleillé sur le Capcir

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Le temps est ensoleill entre Capcir et Haute-Arige en ce samedi matin.

La chaleur gagne les sommets avec pas moins de 16 degrs au lever du jour 1700 mtres d'altitude.

Peu de vent au sommet et il fait dj chaud pratiquement 2700 mtres 11h.

Photo prise depuis le Puig de Morters (2668 m) avec vue sur le massif de Saint-Barthlmy gauche, la Dent d'Orlu au centre et le Pic de Tarbsou droite.

En bas, on aperoit la Valle d'Orlu ct arigois.