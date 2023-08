Temps ensoleillé sur le Ripollès

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.5

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Comme depuis plusieurs jours, le soleil est omniprsent en altitude et notamment entre la comarque du Ripolls et celle du Conflent.

La chaleur va encore monter d'un cran aujourd'hui mme en montagne.

Photo prise depuis la Roca Colom (2506 m) avec vue sur les sommets dominant les Valls del Ter et del Freser toutes proches de la station de ski de Vallter 2000.