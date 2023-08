canicule 2023

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

On rentre dans le dur de cette canicule, alors que les minimales sont tropicales depuis 8 jours et les maximales sont suprieures 30 C depuis le 8 aot.

Au moment de la photo il fait dj 33.5 C, et bien entendu l'humidit est de la partie galement avec avec un humidex de 40.8.