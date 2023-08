nouvelle chaude journée

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Malgr la temprature encore trs leve minuit (29 C), on a russi descendre 21.7 C ce matin, soit un peu moins que la veille, et ce matin le chauffage prend un peu plus de temps : 12h, il y a 3.5 C de retard par rapport hier. Nanmoins la Tx finale devrait tre du mme ordre de grandeur, et la vgtation se fltri un peu plus chaque jour. Des couleurs jaunes apparaissent dans le feuillage depuis quelques temps, alors que l'automne est encore loin.