Epaisse brume sur les 04 et 84

Epaisse brume sur les 04 et 84 Saint-Étienne-les-Orgues 2023-08-21T07:44:00+02:00

Les fumes de l'incendie du Rosanais dans les Hautes Alpes restent an mmoire dans l'atmosphre du SE .

Plus haut le ciel restera bleu et chaud jusque dans l'aprs-midi o quelques cumulus humilis bien plats orneront l'azur .