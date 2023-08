humidité tropicale

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les points de rose au pied des Pyrnes sont compris entre 21 et 23 C ce matin, et pdaler dans cet air poisseux donnerait presque l'impression de se trouver dans une foret tropicale.

Tn de 22.7 C Blagnac, c'est "frais" par rapport ce que l'on va connatre les deux ou trois nuits suivantes.

A Palaminy, les 30 C seront atteint 11h40.