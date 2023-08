convection sur les massifs

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

A l'image d'hier les cumulus congestus gonflent sur le relief et l'activit orageuse dmarrera une heure aprs cette photo sur la crte frontalire puis en Espagne.

31. C Clarac au moment de la photo, Td de 22.1 C. La temprature baissera aprs 15h, la station se trouvant l'ombre des cumulonimbus.