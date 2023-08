Chaleur caniculaire

Dim. originale 4032*1908px

Voil plusieurs jours, comme dans une grande partie de notre pays, que le thermomtre s'emballe! La station de Rovagny (74) affiche ce jour une temprature record de 35.8C 18h20 et ce une altitude de 810m ! . Dans une mme temps le niveau du lac d'Annecy a perdu 50cm environ et sa temprature est actuellement de 25.8C (...idale pour la baignade). Ce la s'explique par la conjugaison de plusieurs phnomnes, tempratures extrmement leves entrainant une vaporation importante mais galement un grand dficit en eau des ruisseaux et torrents alimentant habituellement le lac. Par ailleurs le Roc de Chre, bien connu des Annciens est devenu interdit l'accs car le risque incendie a t dclench par arrt prfectoral.