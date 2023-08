Saint-Michel et sa foudre

Pour un photographe, il est des compositions dont l'on rve fort longtemps. Et pour cause, la qute peut rapidement devenir plus qu'ardue lorsqu'il sagit d'unir sur une mme image (et sans montage, cela va sans dire) un lieu emblmatique un phnomne aussi alatoire que lorage, a fortiori lorsque celui-ci se rvle sous son aspect le plus esthtique. Mais cette nuit fut nanmoins loccasion de raliser l'un de ces dsirs un peu irralistes. Alors que la moiti sud de la France suffoque sous un Soleil de plomb, la dgradation orageuse annonce a lanc ses premiers assauts depuis la Bretagne autour de 4h du matin. Plusieurs cellules bases leves et particulirement photogniques se sont formes entre la baie de Saint-Brieuc et celle du Mont-Saint-Michel. Faisant suite au passage de deux dentre elles un peu plus au nord de ma position, une nouvelle n'allait pas tarder se manifester, cette fois-ci parfaitement dans laxe du clbre ilot, et alors que la situation commenait se dstabiliser plus encore. cet instant, la foudre se faisait plus rare et les clairs intranuageux tendaient dominer les dbats. Puis, coup sur coup, 6 impacts vinrent se faufiler en dehors des bases de ce nouveau noyau de prcipitations, le tout en moins de 5 minutes. Tout au sommet de sa forteresse imprenable, larchange contemple le dluge qui sannonce.