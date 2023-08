Canicule extrême en Vaucluse

Appareil Panasonic

Depuis plusieurs jours, le dpartement subit des tempratures extrmes avec de nombreux records mensuels (datant donc de la canicule de 2003 ou du pic de chaleur exceptionnel du 01/08/2020) voire absolu mardi et mercredi :

> 42.7C Orange (record absolu devant 42,6C 08/2003)

> 42.6C Cadenet (record mensuel devant ceux des jours prcdents et 01/08/2020)

> 42,2C Carpentras (record mensuel devant 41,9C 08/2003)

> 42,2C Apt (record mensuel devant 41,7C 01/08/2020)

> 42C Avignon (record mensuel devant 40,9C 1/8/2020)



Aujourd'hui les tempratures sont un peu moins leves, mais la barre des 40C a t atteinte pour le 6me jour conscutif, ce qui est considrable !

Il s'agit probablement de la 2me canicule la plus svre dans le dpartement derrire juin 2019 en terme d'intensit. Nanmoins, en terme de dure celle-ci est quand mme moindre qu'en 2003 ou 2022.

La vigilance rouge devrait prendre fin demain matin, ce n'est que la 2me fois que le dpartement est en rouge (la 1er tait galement pour canicule pour l'historique 28/06/2019 avec 44.3C Carpentras).