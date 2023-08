Soleil et paysage

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/16

Focale 20 mm

ISO 125

Objectif 20.0 mm f/1.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 24.7 (Macintosh)

Les orages, et c'est normal sont pass nettement plus l'Ouest Nord Ouest le matin et plus l'Est pour l'aprs midi. Le ciel s'est dgage en soire.