C'est extra !

Une chasse complique cette nuit sur la rgion Centre-Ouest dans le Poitou, aprs une prcdente situ le matin du 24 Aot gratifiant gnreusement les chasseurs du 17 ou du 85 avec de beaux ramifis en air sec et que j'aurai donc zapp.

Durant toute cette nouvelle situ de la nuit du 24 au 25 Aot les orages n'auront presque donn que de l'intra-nuageux ou du flash et donc confirmant ce que je prsentai l'avance sur cette nouvelle situ annonce: les impacts taient plutt rares.

Ca partait donc une nouvelle fois pas terrible me concernant, cette saison 2023 pas mauvaise pour autant n'a vraiment rien voir avec la saison exceptionnelle en impact de foudre de 2022 me concernant.

Cependant il aura fallut juste une cellule naissante en plein coeur du bocage Bressuirais 50 km de distance de ma position pour me gratifier de 5 minutes de pur bonheur.

Que des impacts extra-nuageux pendant 5 min puis aprs nouveau que de l'intra et le tout en ciel toil.

De quoi bien sauver ma nuit de chasse domicile je prcise car je n'aurai donc pas quitt le 86 de la nuit.