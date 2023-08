Visite de la StatIC

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/7

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUUd

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 3.4.1

Bonjour,



Je me suis rendue la StatIC de Prigueux pour voir si on pouvait faire en sorte qu'elle mette de nouveau ses donnes sur la Toile, sans grand succs.



Je ne pouvais pas faire l'impasse de prendre une photolive de cet endroit, parce que Parce que bon.



Tempratures plus douces qu'hier, qui tait une vraie fournaise, avec une tx 40C. Aujourd'hui il y faisait environ 23C, ce qui est bien plus agrable. Ciel couvert, avec peu de vent.