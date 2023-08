Courte balade

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/9.1

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUUd

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 3.4.1

En revenant de Prigueux, j'ai dcid d'aller explorer un point de vue repr sur la rubrique ElectrIC, situ Saint-Astier, et voir ce qu'il vaut. En effet, la vue est assez imprenable, mais il faut quand mme l'effort de randonner un peu. Ce qui est pas l'idal quand on veut pouvoir rester photographier un orage, et que la pluie arrive.



Le ciel qui tait alors couvert s'est dgag, laissant place au Soleil.