Vue sur Saint-Astier

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/9.1

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUUd

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel darktable 3.4.1

De ce point de vue, on domine Saint-Astier et une partie de la valle de l'Isle, avec un beau panorama sur l'Ouest.



Cela m'a fait plaisir de me balader cet endroit, o il faudra que je revienne plus longuement et mieux quipe.



Passez une bonne fin de journe.