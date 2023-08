canicule terminée

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Aprs deux jours prouvants et historiques (42.4 C puis 42.0 C Toulouse-Blagnac !), la masse d'air caniculaire s'est dcale vers l'est et ne concerne plus que la Provence et la valle du Rhne aujourd'hui.

La Tn du jour fut quand mme largement tropicale (22.4 C), mais le contraste avec les 48 heures prcdentes fait qu'il y avait quand mme une sensation de rafrachissement nocturne.