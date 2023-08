Déluge de foudre

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 10 sec

Ouverture f/1.0

Focale 0 mm

ISO 100

Objectif 0mm f/0.0

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Aubron James

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.15

La Moselle a t nouveau touch par les orages ce vendredi soir et c'est surtout le pays de Sarrebourg qui en a pris les frais vers 23h et notamment l'Est de la ville avec une dizaine d'impact de foudre tomb en moins de 10 min comme sur cette photo o l'impact tait extrmement proche suivi d'une dluge de pluie