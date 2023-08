Retour d'un temps agîté sur la Provence

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/1107 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash Compulsory Flash

Logiciel GIMP 2.10.30

Aprs un nime nuit tropicale touffante et humide, le ciel est charg ds le lever du jour sur la basse-valle du Rhne. Quelques gouttes tombent en fin de matine avant des orages prvus toute la nuit prochaine, comme souvent dans la rgion cette priode.



Le mercure repasse sous la barre des 30C aprs une semaine caniculaire, et le trs net rafrachissement 22-23C maximum accompagn du mistral prvu pour dimanche et lundi est attendu avec impatience.



Vue sur le versant sud-ouest des Alpilles