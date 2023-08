Temps variable sur le Conflent

Appareil Panasonic

Aprs un dbut de matine marqu par la prsence de nuages bas trs tenaces, le temps s'est clairci et est ensoleill sur le Conflent.

Les nuages commencent dj se reformer avec des orages attendus cette aprs-midi avant un changement radical de temps partir de cette nuit et le retour de la Tramontane pendant plusieurs jours. La baisse des tempratures va faire du bien et terminer cette srie indnombrable de nuits tropicales sur la Plaine du Roussillon.

Photo prise depuis le Roc Mosquit (1901 m) avec vue sur le Canigou, la montagne sacre des Catalans.