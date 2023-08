très nuageux

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Aprs les orages de la fin de nuit (0.2 mm Blagnac mais 11 mm Francazal), et une petite onde le matin, le ciel reste bien nbuleux et la temprature n'atteint pas le seuil de chaleur. Difficile de se dire que deux jours plus tt il faisait 42 C, mais la nature en porte les traces avec une vgtation dessch, parfois roussie.