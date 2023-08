lumière d'air froid

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

A l'arrire du thalweg dans l'air froid on retrouve une belle lumire lorsque le soleil passe enfin sous les vastes nuages d'altitude li au systme pluvio-orageux en Mditerrane.

Tx de 23.4 C, aprs un arrosage consquent et bnfique la nuit dernire de 22.6 mm.