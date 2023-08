Dim. originale 4032*1908px

Aprs une longue priode caniculaire la pluie a enfin fait son retour et les prcipitions ont t importantes ( plus de 38mm en quelques heures). Ce qui a galement provoqu une chute vertigineuse des tempratures. Nous sommes passs de 36C 13C en quelques jours ! Mais le plus impressionnant est le rsultat d'une scheresse qui annonce un automne prcoce. On peut constater sur la photo (ici le Roc de Chere sur la rive Est du lac d'Annecy) que la vgtation a pris ses couleurs automnales alors que nous ne sommes qu' la fin du mois d'aot ! Ce phnomne peut s'observer un peu partout dans le bassin Anncien.