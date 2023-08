quelques éclaircies

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Les claircies finissent par s'largir et les averses deviennent plus rares mais aussi plus intenses. En consquence la temprature s'lve et l'on atteindra finalement 25.1 C Castelnaudary. Le vent se renforce galement avec des rafales entre 50 et 60 km/h.