Ciel clair en veille de pleine Lune

Toujours en marge des perturbations septentrionales, le littoral provenal reste principalement sous le rgne alternatif du soleil et de la lune.

Cette dernire tant pleine demain soir, elle est dj suffisamment brillante pour illuminer le ciel et les rares nuages levs rsiduels s'aventurant jusque sur la cte mditerranenne. Avec une masse d'air plutt sche et souvent vente, la visibilit reste excellente, de jour comme de nuit.



En solidarit avec nos voisins des littoraux du Languedoc et du Roussillon, toujours trs peu de pluie sur le littoral bucco-rhodanien en cet automne, en tmoignent les pauvres 192mm annuels rcolts en prs de 10 mois Marignane. Ici, point de recharge des nappes pouvant laisser esprer une prochaine amlioration de la situation hydrique toujours critique.