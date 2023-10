Aprs les interminables orages d'hier soir (environ 5 heures non stop de pile lectrique), et 85 mm la station locale, les cieux se sont assagis.

L'humidit rsiduelle laisse place ce matin beaucoup de brouillard et un ciel toujours couvert avec tout de mme de timides perces du soleil au milieu des averses

