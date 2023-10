Lever de pleine Lune

Dim. originale 4096*3072px

Le vent a vir au SE modr cet aprs-midi, mais le ciel est rest trs dgag. Seuls stationnent quelques cumulus orographiques sur les crtes du massif de la Sainte Baume et dans une moindre mesure du Garlaban, au del de 1000 mtres.

Les tempratures ont t d'un bon niveau aujourd'hui, dpassant encore les 20 degrs. Il faut remonter au 20 mai dernier pour trouver une Tx infrieure 20 degrs sur Marseille, mais la prochaine ne devrait plus tarder. Avec le basculement l'horaire d'hiver, la longue saison caractre estival sera alors dfinitivement close pour 2023.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde en direction de l'Est.