Agité en Camargue

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/2250 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.34

Mto agte en Camargue avec un ciel charg et un vent de sud sensible, on attend la pluie pour demain. Grande douceur galement avec dj 18C au lever du jour et environ 21C en milieu de journe, mais avec la forte hygromtrie d'environ 80% l'ambiance est presque chaude.