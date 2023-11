En attendant Ciaran !

Dim. originale 4624*2604px

Appareil samsung

SM-A536B

Exposition 1/2342 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.23 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2014 (Windows)

GPS 47.95°N, 2.42°E

Altitude GPS 81m

Relative accalmie et temporaire aprs les pluies de al nuit et averses au lever du jour avec dee belles calircies et des cumulonimbus d'air froid isols.