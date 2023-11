Temps variable sur le massif du Canigou

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Le temps est variable pour cette Toussaint 2023 avec un dbut de matine nuageux puis ensoleill qui redeviendra nuageux 30 minutes puis dfinitivement ensoleill 1h30 plus tard.

Le vent de secteur Ouest est assez sensible sur les crtes rendant le ressenti glacial ... c'est de saison !

Contrairement aux Pyrnes Occidentales, il n'y a pas de neige sur les sommets au-dessus de 2500 mtres !

Photo prise depuis le Pic dels Set Homes (2651 m) avec vue sur les sommets entre Conflent et Ripolls.