Journée de transition

Aprs le petit mistral et la journe parfaitement ensoleille de la veille, ce mercredi a vu les vents, faibles modrs pour le moment, basculer de nouveau au secteur SE, en lien avec la zone dpressionnaire approchant par l'Atlantique dont l'picentre est la tempte Ciaran.

Le soleil est toutefois rest majoritaire aujourd'hui dans une douceur significative et des tempratures voisines de 20 degrs.

Le vent de Sud va nettement se renforcer demain, provoquant une forte houle sur le littoral provenal, azuren et Corse, et le dclenchement d'une nouvelle vigilance Vagues-Submersion du Golfe de Fos la frontire italienne et sur la Corse du Sud.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche, o une houle modre est dj prsente.