Tempête Ciaran

Dim. originale 4624*3468px

Appareil samsung

SM-A528B

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.23 mm

ISO 400

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 10.0 Windows

La tempte a svi depuis hier soir, jusqu' ce matin. Elle s'est droule St-Malo en plusieurs temps.



D'abord hier vers 22 h, la proximit d'une ligne pluvio-orageuse a occasionn un renforcement trs brutal du vent de sud, avec des rafales d'une force imprvue l'heure qu'il tait, dpassant 150 km/h dans le port de St-Malo, et 125 Dinard-Pleurtuit.



Le vent a ensuite faibli, aussi vite qu'il ne s'tait renforc, les rafales avoisinaient alors 80 km/h, jusqu' environ 2 h du matin.

Elles ont alors plus progressivement repris un caractre temptueux. Elles ont atteint 140 km/h en fin de nuit St-Malo, et 128 km/h Dinard-Pleurtuit.



Au lever du jour, elles approchaient encore des 110 km/h, sous un ciel couvert lchant parfois de petites ondes.

Le vent est redevenu bien plus raisonnable en fin de matine.



Temprature 10 C ce matin.



Bonne journe tous ;)