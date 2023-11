Très perturbé

Appareil Canon

Le vent du Sud turbulent a donn des rafales >50km/h de 3 5h du matin avec un pic 66km/h, insignifiant en comparaison avec les valeurs releves en Bretagne et rgions voisines au passage de la tempte.

Toutefois ici sur 21 ans d'historique les jours avec rafale >50km/h sont rares : moins de 3%

Pluie faible sous le vent nocturne, averse muscle au lever du jour, puis une autre moins longue mais encore muscle avec une pointe 84mm/h en milieu d'aprs-midi.

Ressenti plutt frais, on est plus habitu, avec une maxi de 13.4 en dbut d'aprs-midi, il faisait 14.3 sous le vent 5h du matin.

Alors que la nuit tombe la minimale est en cours : 8.9.

Le bilan des prcipitations depuis minuit est de 22mm.

Aprs une seconde quinzaine d'octobre qui a reu plus de 200mm, c'est une trs bonne chose en pleine priode propice la recharge des nappes!