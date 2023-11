Houle bien formée

Dim. originale 3539*2339px

La tempte Ciaran a balay la France

Beaucoup moins marque dans le Sud qu'en Bretagne (courage aux sinistrs), on a eu le droit une bonne petite houle prs des ctes.

Comme ici avec ce btiments de soutien et dassistance mtropolitains (BSAM) de la Marine Nationale essayant de se frayer un chemin dans la houle, au large de la Madrague Hyres.

Alors qu'en Bretagne (en face du Finistre) on a relev des vagues moyennes de 10.8m et des vagues maximales de 21.1m 6h ; prs de Porquerolles, au plus fort vers 13h30, on a relev des vagues moyennes de 4.1m avec des vagues maximales 7.3m tout de mme.