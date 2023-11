Après la pluie

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/4641 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.34

Retour de quelques claircies en Camargue aprs une mto bien maussade et environ 10 mm de pluie en marge de la tempte Ciaran ; les tempratures ont bien frachi, 7C au lever du jour et pas plus de 12C en dbut d'aprs-midi.