Belle lumière

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/2387 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.34

Retour du soleil en Camargue aprs plusieurs jours de temps maussade, au prix d'un vent d'ouest sensible. Avec les fortes pluies plus au nord le Rhne a pris sa teinte boueuse et bien augment son dbit jusqu' environ 3500-4000 m3/s.



Vue vers le sud sur le Rhne au sud d'Arles.