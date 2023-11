Temps ensoleillé sur le Cap de Creus

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.2

Le temps est ensoleill en ce dimanche matin sur Cadaqus et le Cap de Creus.

Les tempratures sont trs agrables avec prs de 20 degrs et presque 15 degrs 8 heures.

Peu de vent ici alors que la Tramontane souffle plus au Nord ... fait assez rare dans la rgion.

Photo prise depuis le Puig d'Aigaudolc (91 m) avec vue sur Cadaqus et sa baie ainsi que sur la Cala de Sa Conca en bas.