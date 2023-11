Piliers de lumière

Ce soir une fois de plus, les aurores borales taient magnifiques...

Ce magnifique pilier rouge tait visible l'oeil nu !!



Il fallait jongler entre les nuages et la pluie.

Je pense qu'on va avoir de magnifiques photos de toute la France !

Pour moi c'est fini, il n'y a plus de troues..



D'autres photos venir sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/Sylvain.Wallart.Photographe/