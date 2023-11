Arc auroral rouge (Arc SAR)

L'activit solaire des derniers jours a conduit la naissance de spectaculaires aurores borales visibles ce soir et cette nuit en France. Un pic impressionnant d'aurores a eu lieu vers 18h15-30 ce soir, malheureusement, les nuages m'ont empch de les photographier

Cependant, malgr quelques averses pluvieuses, j'ai finalement russi raliser un vaste panorama ( 180, de l'ouest l'est), permettant de capturer un arc auroral rouge, connu sous le nom d'arc SAR (Stable Auroral Red). Ce dernier est surmont par larche de la Voie lacte ????

L'arc SAR est une bande de lumire rougetre observable dans le ciel. Il s'agit d'un phnomne rare ces latitudes (50,2). Contrairement aux aurores classiques (polaires) qui arborent une varit de couleurs et de motifs dynamiques, les arcs SAR affichent une couleur fixe et restent immobiles. Celui-ci tait visible presque au znith dans le ciel. Bien que l'activit gomagntique due une ruption de particules charges en provenance du Soleil dclenche la fois des aurores et des arcs SAR, leurs mcanismes de formation diffrent lgrement

Alors que les aurores sont cres lorsque des particules nergtiques entrent en collision avec des atomes de l'atmosphre, les arcs SAR sont gnrs par l'norme nergie thermique et cintique de l'atmosphre terrestre (environ 3000C).

Les arcs SAR se forment une altitude d'environ 400 km, bien au-dessus des aurores borales classiques situes entre 90 et 150 km. Les arcs SAR se manifestent lors des temptes gomagntiques, comme c'tait le cas lorsque l'indice KP avoisinait 7 vers 19h50 ce soir.



Matriel utilis ????: Canon 6D Astrodon (dfiltr) - Sigma 28mm F1.4 - 33 prises pour former le panorama - Exposition individuelle de 6 secondes