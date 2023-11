Retour au calme en Méditerranée

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/26 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 250

Objectif OPPO Find X3 Pro back camera 5.59mm f/1.8

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le long pisode de forte houle sur les ctes mditerranennes est dsormais termin, et c'est enfin le retour au calme aujourd'hui et ces prochains jours sur le littoral.

Le ciel s'est bien dgag et le soleil est de retour en Provence pour une bonne partie de la semaine.



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche.