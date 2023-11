Belle fin de journée

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/1487 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.34

Aprs un passage pluvieux parfois intense en milieu de matine entre Nmes, Arles et l'ouest de la Camargue, retour un temps plus lumineux ds le milieu de journe sur la basse-valle du Rhne. Temprature environ 17C dans l'aprs-midi mais les nuits deviennent sensiblement plus fraches.



Vue sur le versant sud-ouest des Alpilles au-dessus de Mouris au premier plan ; aves les pluies rcentes la vgtation a considrablement reverdi.