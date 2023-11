Il y a du monde dans l'air !

Le ciel s'est rapidement charg de cumulus .

l'humidit de l'air cre une multitude de cristaux de glace microscopiques qui scintillent dans l'air rvls par cette gomtrie .

Et ct soleil, un joli halo color , des arcs tangents sup et inf et probablement un arc de Parry un peu ple au dessus de l'ensemble .

Il y a des annes que je n'avais vu tous ces cercles simultanment .

Un peu plus tard et plus haut j'aurai droit une averse de neige roule, et une petite paisseur de billes de polystyrne !