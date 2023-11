Sec et très ensoleillé

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/16557 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 50

Objectif OPPO Find X3 Pro back camera 5.59mm f/1.8

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Le temps est calme, sec, frais et trs ensoleill en ce milieu de semaine sur la Provence, seul un petit banc de fins cirrostratus traverse un ciel parfaitement bleu.

la faveur d'une nuit toile et calme, les tempratures sont descendues davantage que les prcdents matins et il a faiblement gel sous abri dans le nord des dpartements provenaux.

Sur le littoral marseillais, les premires tempratures infrieures 10C depuis le 17 avril ont t releves ce matin avec une Tn de 8.8C sur la Corniche et de 9C dans la calanque de Samna.



Photo prise depuis le palais Longchamp.