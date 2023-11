La gelée blanche résiste

Point de ros ngatif en pleine aprs midi au Plateau de Bayard au dessus de la ville .

Sa formation a du intervenir en fin de nuit, aprs que la rose soit forme puisque on peut voir des goutes d'eau geles et hrisses de petits tubes gels .

On distingue par endroits la structure hexagonale de ces micro tubes.

(je n'avais pas le bon objectif pour ce genre de photos, un peu grossires)