Excellente visibilité!

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/5.6

Focale 220 mm

ISO 125

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Avec 8h20 d'insolation nous avons vcu la journe la plus ensoleille de ce dbut de mois et il faut mme remonter aux 9h30 du 13 octobre pour trouver plus d'insolation!

Cette belle journe ensoleille s'est accompagne d'une trs bonne visibilit qui nous a permis de voir le Mont-Blanc se draper de rose au couchant bien qu' 137km.

3.2/14.1, pas encore de gel sous abri alors que sur les 21 prcdentes annes il se produit autour du 10 novembre.