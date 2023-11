Fin d'une magnifique journée

Appareil Canon

Canon PowerShot G3 X

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/2.8

Focale 8.8 mm

ISO 250

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

On ne distingue plus qu'un fin morceau de soleil glissant derrires les monts du Beaujolais aprs nous avoir offert 8h20 d'insolation.

Il faut remonter aux 9h30 du 13 octobre pour trouver plus d'insolation!

3.2/14.1et pas encore de gel sous abri alors que sur les 21 prcdentes annes il se produit autour du 10 novembre.